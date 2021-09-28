BASE, Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul'da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturdu.
28 Eylül 2021 Salı
AYŞECAN ÖZYEĞİN OKTAY
BERRAK BARUT
BANU ÇARMIKLI
HAKAN SARUHAN
AYŞEGÜL KAYCI, EMİN HİTAY, MELİKE BAYIK
İDİL, ALİ KEREM BİLGE, ASLI BODUROĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Tophane-i Amire’de sanat...
BASE, Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul'da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturdu.
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