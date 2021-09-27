Boğaz'da yelken açtılar

Boğaz'ın muhteşem manzarasında yelkenlerin süzüldüğü Bosphorus Cup yelken yarışları etkinliğine iş, sanat ve spor hayatından birçok isim katıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi

GÜLDEN GÜRAL

NAZLI KEÇİLİ

SARP-EDA CANPARS EVLİYAGİL

İLKER ÖZTÜRK, ORHAN GORBON

NERGİS-ENİS PEKUYSAL

MEHMET-EMEL GÜLTEKİN

MERVE-ONUR, MASAL AKGÜN, ORHAN GORBON

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Boğaz'da yelken açtılar

Boğaz'ın muhteşem manzarasında yelkenlerin süzüldüğü Bosphorus Cup yelken yarışları etkinliğine iş, sanat ve spor hayatından birçok isim katıldı.

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Boğaz'da yelken açtılar

Boğaz’ın muhteşem manzarasında yelkenlerin süzüldüğü Bosphorus Cup yelken yarışları etkinliğine iş, sanat ve spor hayatından birçok isim katıldı.

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