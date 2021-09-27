Boğaz'ın muhteşem manzarasında yelkenlerin süzüldüğü Bosphorus Cup yelken yarışları etkinliğine iş, sanat ve spor hayatından birçok isim katıldı.
27 Eylül 2021 Pazartesi
GÜLDEN GÜRAL
NAZLI KEÇİLİ
SARP-EDA CANPARS EVLİYAGİL
İLKER ÖZTÜRK, ORHAN GORBON
NERGİS-ENİS PEKUYSAL
MEHMET-EMEL GÜLTEKİN
MERVE-ONUR, MASAL AKGÜN, ORHAN GORBON
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Boğaz'da yelken açtılar
Boğaz'ın muhteşem manzarasında yelkenlerin süzüldüğü Bosphorus Cup yelken yarışları etkinliğine iş, sanat ve spor hayatından birçok isim katıldı.
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