Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanarak aramızdan ayrılan annesi Marianne Graud'ı andı.
25 Eylül 2021 Cumartesi
CAROLINE KOÇ, MARIANNE GRAUD
CAROLINE KOÇ, MARIANNE GRAUD
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç'un anne özlemi...
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanarak aramızdan ayrılan annesi Marianne Graud'ı andı.
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