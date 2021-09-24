Modern Asya ve İtalyan mutfaklarının uluslararası temsilcisi olan restaurant İstanbul Boğazı'na karşı şehrin en özel ve en lüks gastronomi merkezi olarak kapılarını açtı.
24 Eylül 2021 Cuma
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
NİDA-ARDA BOZKURT
VEDAT- SEDA ALATON
CANSEN BAŞARAN, JAMES SYMES
NAZLI-KAAN SERT
SARP- EDA EVLİYAGİL
AYTEN DANIŞMAN
MERAL YAZICI
BANU AKÇAY
BURCU ŞENDİR
DOGUS CABAKCOR
PATRICK MEEHAN-BERNA UYANOGLU MEEHAN, ALEXANDRA ESCAT- JASPER PAAKKONEN
İstanbul'da lezzet ve eğlence buluştu!
Modern Asya ve İtalyan mutfaklarının uluslararası temsilcisi olan restaurant İstanbul Boğazı'na karşı şehrin en özel ve en lüks gastronomi merkezi olarak kapılarını açtı.
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