İstanbul'da lezzet ve eğlence buluştu!

Modern Asya ve İtalyan mutfaklarının uluslararası temsilcisi olan restaurant İstanbul Boğazı'na karşı şehrin en özel ve en lüks gastronomi merkezi olarak kapılarını açtı.

24 Eylül 2021 Cuma

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

NİDA-ARDA BOZKURT

VEDAT- SEDA ALATON

CANSEN BAŞARAN, JAMES SYMES

NAZLI-KAAN SERT

SARP- EDA EVLİYAGİL

AYTEN DANIŞMAN

MERAL YAZICI

BANU AKÇAY

BURCU ŞENDİR

DOGUS CABAKCOR

PATRICK MEEHAN-BERNA UYANOGLU MEEHAN, ALEXANDRA ESCAT- JASPER PAAKKONEN

İstanbul'da lezzet ve eğlence buluştu!

Modern Asya ve İtalyan mutfaklarının uluslararası temsilcisi olan restaurant İstanbul Boğazı'na karşı şehrin en özel ve en lüks gastronomi merkezi olarak kapılarını açtı.

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