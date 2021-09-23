Rihanna, değeri 1 milyar dolara ulaşan iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu bir davetle tanıttı.
23 Eylül 2021 Perşembe
RIHANNA
IRINA SHAYK
GIGI HADID
EMILY RATAJKOWSKI
BEHATI PRINSLOO LEVINE
RIHANNA
RIHANNA
Rihanna'dan yeni koleksiyon!
Rihanna, değeri 1 milyar dolara ulaşan iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu bir davetle tanıttı.
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