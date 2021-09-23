Artkolik, Nazlı Keçili'nin sanat danışmanlığını üstlendiği ve genç sanatçıların üretimlerinden oluşan "Metamorfoz/Metamorphosis" adlı karma sergi ile sanatseverlere kapılarını açtı.
23 Eylül 2021 Perşembe
KAROLINE GUICHARD, NAZLI KEÇİLİ
MELİS ÇİFTÇİ
ASLI ŞEN
NAZLI KEÇİLİ, NAZENİN, SAHARA, DENİZ ÖZTARHAN
NİLGÜN KEÇİLİ
AYŞEGÜL HOTİÇ
NAZLI KEÇİLİ
GÜNAY, GÜLCE DERELİ
ASLI HARACI
GENEL
GENEL
GENEL
Artkolik'te "Metamorfoz/Metamorphosis” sergisi
Artkolik, Nazlı Keçili'nin sanat danışmanlığını üstlendiği ve genç sanatçıların üretimlerinden oluşan "Metamorfoz/Metamorphosis" adlı karma sergi ile sanatseverlere kapılarını açtı.
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