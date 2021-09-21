Golf camiası Bodrum'da buluştu

Bu yıl altıncısı düzenlenen TAV Passport Bodrum Golf Cup, Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel turnuva ile golf tutkunlarını bir araya getirdi.

21 Eylül 2021 Salı

ASUMAN-SANİ ŞENER

AYFER TOPRAK

SERRA TOKAR

İSMAİL ERDOĞAN

İSMAİL ERDOĞAN, GÜÇLÜ BATKIN

AYNUR KUTAL

EROL İSLAMOĞLU

SERKAN-ZEYNEP KAPTAN

GENEL

Golf camiası Bodrum'da buluştu

Bu yıl altıncısı düzenlenen TAV Passport Bodrum Golf Cup, Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel turnuva ile golf tutkunlarını bir araya getirdi.

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