Bu yıl altıncısı düzenlenen TAV Passport Bodrum Golf Cup, Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel turnuva ile golf tutkunlarını bir araya getirdi.
21 Eylül 2021 Salı
ASUMAN-SANİ ŞENER
AYFER TOPRAK
SERRA TOKAR
İSMAİL ERDOĞAN
İSMAİL ERDOĞAN, GÜÇLÜ BATKIN
AYNUR KUTAL
EROL İSLAMOĞLU
SERKAN-ZEYNEP KAPTAN
GENEL
Golf camiası Bodrum'da buluştu
Bu yıl altıncısı düzenlenen TAV Passport Bodrum Golf Cup, Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel turnuva ile golf tutkunlarını bir araya getirdi.
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