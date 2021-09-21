Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda, Bilgili Holding'in ev sahipliği yaptığı ve Sabiha Kurtulmuş ile birlikte düzenlediği ARTweeks@akaretler İstanbullulara sanat dolu on gün yaşattı.
21 Eylül 2021 Salı
SİNAN TEMO, SERDAR BİLGİLİ, BORA ERCANTÜRK, SONER AKPINAR
BEGÜM-ÖMER BALLI
HALİL ELMACI
BURCU ACARTÜRK YILDIZ
GÖZDE-AHMET KEMAL ERSU
HASAN BÜLENT, YASEMİN KAHRAMAN
Sanat dolu gece!
Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda, Bilgili Holding'in ev sahipliği yaptığı ve Sabiha Kurtulmuş ile birlikte düzenlediği ARTweeks@akaretler İstanbullulara sanat dolu on gün yaşattı.
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