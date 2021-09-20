İş insanı Murat Özyeğin uzun süredir birlikte olduğu avukat arkadaşı Yasemin Güçkan ile iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı bir düğün daveti ile dünyaevine girdi.
20 Eylül 2021 Pazartesi
MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN
YASEMİN GÜÇKAN
YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN
Mutlu son...
İş insanı Murat Özyeğin uzun süredir birlikte olduğu avukat arkadaşı Yasemin Güçkan ile iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı bir düğün daveti ile dünyaevine girdi.
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