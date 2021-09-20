Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir düğün töreninde yaptığı konuşmada yeni evleneceklere tavsiyelerde bulundu
20 Eylül 2021 Pazartesi
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, YILLAR ÖNCE ÇİĞDEM SİMAVİ İLE EVLENMİŞTİ
RAHMİ KOÇ, ÇİĞDEM SİMAVİ'DEN 1970 YILINDA BOŞANDI
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç'tan evleneceklere tavsiyeler...
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir düğün töreninde yaptığı konuşmada yeni evleneceklere tavsiyelerde bulundu
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