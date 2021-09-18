İş insanı Şirin Yalçın ve Arzu Komili Baştaş hafta sonunu Bebek'te değerlendirdi.
18 Eylül 2021 Cumartesi
ARZU KOMİLİ BAŞTAŞ
ARZU KOMİLİ BAŞTAŞ
ARZU KOMİLİ BAŞTAŞ
ARZU KOMİLİ BAŞTAŞ
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
Hanımların Bebek turu...
İş insanı Şirin Yalçın ve Arzu Komili Baştaş hafta sonunu Bebek'te değerlendirdi.
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