MELDA KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
Melda Kosif, ailece çıktıkları tatillerine yeni fotoğraflarını "Hoşgeldin sonbahar akşamları" notuyla paylaştı.
Derin Mermerci
Yasemin Özilhan
Oya Eczacıbaşı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Benim Kırmızı Çizgim' adlı sergiyi gezdi.
Evelize Kosif, oğlu ile spor yaparken çektiği fotoğraflarını ınstagram hesabından paylaştı.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, İstanbul'un lüks semti Etiler'de görüntülendi.
Suna Kıraç'ın kızı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç annesinin izinden giderek kız çocuklarının eğitimi için düğmeye bastı.
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