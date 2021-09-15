İş insanı Ümit Boyner annesi Ayla Yörükoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
15 Eylül 2021 Çarşamba
ÜMİT BOYNER, AYLA YÖRÜKOĞLU
ÜMİT BOYNER, AYLA YÖRÜKOĞLU
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
Boyner'den duygusal paylaşım!
İş insanı Ümit Boyner annesi Ayla Yörükoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
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