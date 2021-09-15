Hiper-realist portreleri ve otoportreleriyle tanınan sanatçı Alican Leblebici, 'Milyon Dolarlık Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sundu.
15 Eylül 2021 Çarşamba
HAKAN ÇARMIKLI,ALİCAN LEBLEBİCİ
HAKAN ÇARMIKLI
ALİCAN LEBLEBİCİ
GENEL
HAKAN-BANU ÇARMIKLI
HAKAN-BANU ÇARMIKLI
HAKAN-BANU ÇARMIKLI
Leblebici’den sıra dışı ‘Milyon Dolarlık Sergisi’
Hiper-realist portreleri ve otoportreleriyle tanınan sanatçı Alican Leblebici, 'Milyon Dolarlık Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sundu.
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