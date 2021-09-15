Leblebici’den sıra dışı ‘Milyon Dolarlık Sergisi’

Hiper-realist portreleri ve otoportreleriyle tanınan sanatçı Alican Leblebici, 'Milyon Dolarlık Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sundu.

15 Eylül 2021 Çarşamba

HAKAN ÇARMIKLI,ALİCAN LEBLEBİCİ

HAKAN ÇARMIKLI

ALİCAN LEBLEBİCİ

GENEL

HAKAN-BANU ÇARMIKLI

HAKAN-BANU ÇARMIKLI

HAKAN-BANU ÇARMIKLI

Leblebici’den sıra dışı ‘Milyon Dolarlık Sergisi’

Hiper-realist portreleri ve otoportreleriyle tanınan sanatçı Alican Leblebici, 'Milyon Dolarlık Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sundu.

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Leblebici’den sıra dışı ‘Milyon Dolarlık Sergisi’

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