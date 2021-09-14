Alman ve Türk iş dünyası bir arada

Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Yaz Partisi'nde Alman ve Türk şirketlerinin yöneticileri uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.

14 Eylül 2021 Salı

DR. MARKUS C. SLEVOGT, ANNIKA KLAR, DR. THILO PAHL

UĞUR CANDAN, DR. MARKUS C. SLEVOGT

STEFAN GRAF, ECE DALKIRAN

CLAUDIA PAHL, DR. THILO PAHL, ASLI YAŞAR, DR. MARKUS C. SLEVOGT

ENİS-BÜŞRA SONEMEL

YASEMİN KUYTAK, PINAR ERSOY, NİLHAN DEĞER, DR. MARKUS C. SLEVOGT

NUSRET-MERAL GÜLDALI

OSMAN-ANJA TÜRÜDÜ

Alman ve Türk iş dünyası bir arada

Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Yaz Partisi'nde Alman ve Türk şirketlerinin yöneticileri uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.

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