Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Yaz Partisi'nde Alman ve Türk şirketlerinin yöneticileri uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.
14 Eylül 2021 Salı
DR. MARKUS C. SLEVOGT, ANNIKA KLAR, DR. THILO PAHL
UĞUR CANDAN, DR. MARKUS C. SLEVOGT
STEFAN GRAF, ECE DALKIRAN
CLAUDIA PAHL, DR. THILO PAHL, ASLI YAŞAR, DR. MARKUS C. SLEVOGT
ENİS-BÜŞRA SONEMEL
YASEMİN KUYTAK, PINAR ERSOY, NİLHAN DEĞER, DR. MARKUS C. SLEVOGT
NUSRET-MERAL GÜLDALI
OSMAN-ANJA TÜRÜDÜ
Alman ve Türk iş dünyası bir arada
Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Yaz Partisi'nde Alman ve Türk şirketlerinin yöneticileri uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldi.
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