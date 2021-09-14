Yaz tatillerini gözde tatil merkezlerinde geçiren sosyetenin tanınmış simaları, tatil dönüşü yeniden hareketlenen Bebek caddelerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.
14 Eylül 2021 Salı
İPEK TOPLUSOY, NERGİS PEKUYSAL
İPEK TOPLUSOY, NERGİS PEKUYSAL
İPEK TOPLUSOY, NERGİS PEKUYSAL
İPEK TOPLUSOY, NERGİS PEKUYSAL
MUTLU DİNÇKÖK
BUSE TERİM BAHÇEKAPILI
BUSE TERİM BAHÇEKAPILI
Bebek yeniden hareketlendi...
Yaz tatillerini gözde tatil merkezlerinde geçiren sosyetenin tanınmış simaları, tatil dönüşü yeniden hareketlenen Bebek caddelerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.
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