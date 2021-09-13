İş dünyası sahada...

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti

13 Eylül 2021 Pazartesi

NİHAT ÖZDEMİR

NIHAT ÖZDEMİR, DOKUZUNCUSU DÜZENLENEN WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE'DA YER ALDI.

GOLF TUTKUNU FİKRET ÖZTÜRK, BODRUM'DA DÜZENLENEN GOLF ETKİNLİĞİNDE GOLF OYNAYARAK STRES ATTI.

İŞ İNSANI ALİ GONG, TURNUVALARA KATILARAK GOLF OYNADI.

TURNUVADA BİRİNCİLİĞİ TAKIMLARI LUMBERJACK ADINA ÜSTLENEN MEHMET ZİYLAN VE İSMAİL ERDOĞAN'A GALİBİYET SEREMONİSİ YAPILARAK HAVUZA ATILDI

MEHMET ZİYLAN, İSMAİL ERDOĞAN

MEHMET ZİYLAN, İSMAİL ERDOĞAN

BLOOMBERG HT'NİN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ GOLF ETKİNLİĞİNDE HT KULÜP GENEL YAYIN YÖNETMENİ REŞAT BALCIOĞLU, BLOOMBERG HT'NİN ÖDÜLÜNÜ YAVUZ ÜNGÖR'ÜN ELİNDEN ALDI.

 

İSMAİL ERDOĞAN, FİKRET ÖZTÜRK, MEHMET ZİYLAN, EREN UYAR

ADEM KARATAŞ, FİKRET ÖZTÜRK, İHSAN KIZILKAYA

MEHMET ZİYLAN

ADEM KARATAŞ, İHSAN KIZILKAYA, FİKRET ÖZTÜRK,  EREN UYAR

ARMİN JURGEN, FİKRET ÖZTÜRK, UDO MERZ, EREN UYAR

GÜRKAN-NURSEL BAŞEĞMEZ

SELAHATTİN ÖZDOĞAN, FİKRET ÖZTÜRK, EREN UYAR

SELAHATTİN ÖZDOĞAN, İSMAİL ERDOĞAN, EREN UYAR

SELAHATTİN ÖZDOĞAN, OYA VARDAR

YAVUZ ÜNGÖR, İHSAN KIZILKAYA, EREN UYAR

YERKIN KALIEV, KAIRAT MAMI, FİKRET ÖZTÜRK, SÜLEYMAN URAKOV

İş dünyası sahada...

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti

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