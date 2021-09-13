İş dünyası sahada...

NİHAT ÖZDEMİR
NİHAT ÖZDEMİR
NIHAT ÖZDEMİR, DOKUZUNCUSU DÜZENLENEN WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE'DA YER ALDI.
GOLF TUTKUNU FİKRET ÖZTÜRK, BODRUM'DA DÜZENLENEN GOLF ETKİNLİĞİNDE GOLF OYNAYARAK STRES ATTI.
İŞ İNSANI ALİ GONG, TURNUVALARA KATILARAK GOLF OYNADI.
TURNUVADA BİRİNCİLİĞİ TAKIMLARI LUMBERJACK ADINA ÜSTLENEN MEHMET ZİYLAN VE İSMAİL ERDOĞAN'A GALİBİYET SEREMONİSİ YAPILARAK HAVUZA ATILDI
MEHMET ZİYLAN, İSMAİL ERDOĞAN
MEHMET ZİYLAN, İSMAİL ERDOĞAN
BLOOMBERG HT'NİN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ GOLF ETKİNLİĞİNDE HT KULÜP GENEL YAYIN YÖNETMENİ REŞAT BALCIOĞLU, BLOOMBERG HT'NİN ÖDÜLÜNÜ YAVUZ ÜNGÖR'ÜN ELİNDEN ALDI.
İSMAİL ERDOĞAN, FİKRET ÖZTÜRK, MEHMET ZİYLAN, EREN UYAR
ADEM KARATAŞ, FİKRET ÖZTÜRK, İHSAN KIZILKAYA
MEHMET ZİYLAN
ADEM KARATAŞ, İHSAN KIZILKAYA, FİKRET ÖZTÜRK, EREN UYAR
ARMİN JURGEN, FİKRET ÖZTÜRK, UDO MERZ, EREN UYAR
GÜRKAN-NURSEL BAŞEĞMEZ
SELAHATTİN ÖZDOĞAN, FİKRET ÖZTÜRK, EREN UYAR
SELAHATTİN ÖZDOĞAN, İSMAİL ERDOĞAN, EREN UYAR
SELAHATTİN ÖZDOĞAN, OYA VARDAR
YAVUZ ÜNGÖR, İHSAN KIZILKAYA, EREN UYAR
YERKIN KALIEV, KAIRAT MAMI, FİKRET ÖZTÜRK, SÜLEYMAN URAKOV
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