İlim ve bilime inanıyor, aşılanıyor...

İş insanı Leyla Alaton, 2 doz Sinovac sonrası ikinci doz Biontech aşısı olmasını duyurdu

11 Eylül 2021 Cumartesi

LEYLA ALATON, KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN İKİNCİ DOZ BİONTECH AŞISI OLDU

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

İlim ve bilime inanıyor, aşılanıyor...

İş insanı Leyla Alaton, 2 doz Sinovac sonrası ikinci doz Biontech aşısı olmasını duyurdu

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İlim ve bilime inanıyor, aşılanıyor...

İş insanı Leyla Alaton, 2 doz Sinovac sonrası ikinci doz Biontech aşısı olmasını duyurdu
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