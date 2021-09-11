İş insanı Leyla Alaton, 2 doz Sinovac sonrası ikinci doz Biontech aşısı olmasını duyurdu
11 Eylül 2021 Cumartesi
LEYLA ALATON, KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN İKİNCİ DOZ BİONTECH AŞISI OLDU
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
İlim ve bilime inanıyor, aşılanıyor...
İş insanı Leyla Alaton, 2 doz Sinovac sonrası ikinci doz Biontech aşısı olmasını duyurdu
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