Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, pandemi dolayısıyla yurtdışına çıkmıyor. Akın arkadaşlarıyla uzun bir aranın ardından Cannes'a gitti
11 Eylül 2021 Cumartesi
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN, DÖRT GÜNLÜK CANNES TATİLİNİ SOSYAL MEDYADA YAYINLADI
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
Uzun bir aradan sonra ilk kez Cannes...
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, pandemi dolayısıyla yurtdışına çıkmıyor. Akın arkadaşlarıyla uzun bir aranın ardından Cannes'a gitti
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