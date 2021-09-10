Ömür boyu mutluluğa 'EVET'...

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca, iş, siyaset ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı düğün töreniyle evlendi

10 Eylül 2021 Cuma

ADİLCAN BENARDETE, SEVDA ÇAMLICA

ADİLCAN BENARDETE, SEVDA ÇAMLICA

ADİL BENARDETE, AYLİN SARUHAN

ADİL - BEYHAN BENARDETE

ADİLCAN BENARDETE, SEVDA ÇAMLICA

HÜSAMETTİN ÖZKAN

RAHMİ KOÇ

REZZAN BENARDETE

Ömür boyu mutluluğa 'EVET'...

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca, iş, siyaset ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı düğün töreniyle evlendi

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