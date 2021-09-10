Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca, iş, siyaset ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı düğün töreniyle evlendi
10 Eylül 2021 Cuma
ADİLCAN BENARDETE, SEVDA ÇAMLICA
ADİLCAN BENARDETE, SEVDA ÇAMLICA
ADİL BENARDETE, AYLİN SARUHAN
ADİL - BEYHAN BENARDETE
ADİLCAN BENARDETE, SEVDA ÇAMLICA
HÜSAMETTİN ÖZKAN
RAHMİ KOÇ
REZZAN BENARDETE
Ömür boyu mutluluğa 'EVET'...
Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca, iş, siyaset ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı düğün töreniyle evlendi
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