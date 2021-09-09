Ekinci'ye doğum gününde sürpriz konuklar...

Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü sahiplerini buldu

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62. yılında, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.