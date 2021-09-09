Ekinci'ye doğum gününde sürpriz konuklar...

Heves Ekinci, doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı. Ekinci'yi Rahmi Koç ile ablası Semahat Arsel yalnız bırakmadı

09 Eylül 2021 Perşembe

SEMAHAT ARSEL, HEVES EKİNCİ, RAHMİ KOÇ

SEMAHAT ARSEL, HEVES EKİNCİ

HEVES EKİNCİ

HEVES EKİNCİ

HEVES EKİNCİ

HEVES EKİNCİ

HEVES EKİNCİ

HEVES EKİNCİ

HEVES EKİNCİ

HEVES EKİNCİ

HEVES EKİNCİ

Ekinci'ye doğum gününde sürpriz konuklar...

Heves Ekinci, doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı. Ekinci'yi Rahmi Koç ile ablası Semahat Arsel yalnız bırakmadı

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