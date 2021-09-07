Tal Garih, ağabeyi Niv Garih'in kızlarıyla büyük aşk yaşıyor. Tal Beyi yeğenlerinin her anını fotoğraflıyor
07 Eylül 2021 Salı
TAL GARİH, ALARKO ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞMAKTADIR.
TAL GARİH, AYRICA, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.
TAL GARİH, YENİBİRLİDER DERNEĞİNİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPIYOR
TAL GARİH
TAL GARİH
TAL GARİH
TAL GARİH
TAL GARİH
TAL GARİH
Amca aşkı...
Tal Garih, ağabeyi Niv Garih'in kızlarıyla büyük aşk yaşıyor. Tal Beyi yeğenlerinin her anını fotoğraflıyor
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