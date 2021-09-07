Çocukları okula başlayan iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin ilk günkü heyecanları sosyal medyaya yansıdı
07 Eylül 2021 Salı
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
İZZET-DİDEM ANTEBİ
MEHMET - MELİSA MUTLU
EVELİZE KOSİF
Okul heyecanı...
Çocukları okula başlayan iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin ilk günkü heyecanları sosyal medyaya yansıdı
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