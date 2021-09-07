Okul heyecanı...

Çocukları okula başlayan iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin ilk günkü heyecanları sosyal medyaya yansıdı

07 Eylül 2021 Salı

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

İZZET-DİDEM ANTEBİ

MEHMET - MELİSA MUTLU

EVELİZE KOSİF

Okul heyecanı...

Çocukları okula başlayan iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin ilk günkü heyecanları sosyal medyaya yansıdı

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Okul heyecanı...

Çocukları okula başlayan iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin ilk günkü heyecanları sosyal medyaya yansıdı
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Nevbahar Koç

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