Cemiyet hayatının ünlü hanımları, hafta sonu katıldıkları Zorlu Ailesi'nin düğününde şıklıkta yarıştı
06 Eylül 2021 Pazartesi
BERRİN ZORLU, GECENİN EV SAHİBİ OLARAK EN ŞIK HANIMLARINDANDI
ETEL BALER FUŞYA ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
BEYZA UYANOĞLU
FERYAL GÜLMAN, IŞIL IŞILDI
ASLI ŞEN, HER ZAMANKİ GİBİ ZARAFETİNİ KONUŞTURMUŞTU
Düğün sezonu açıldı, şıklık yarışı başladı
Cemiyet hayatının ünlü hanımları, hafta sonu katıldıkları Zorlu Ailesi'nin düğününde şıklıkta yarıştı
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