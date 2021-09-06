Düğün sezonu açıldı, şıklık yarışı başladı

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, hafta sonu katıldıkları Zorlu Ailesi'nin düğününde şıklıkta yarıştı

06 Eylül 2021 Pazartesi

BERRİN ZORLU, GECENİN EV SAHİBİ OLARAK EN ŞIK HANIMLARINDANDI

ETEL BALER FUŞYA ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

BEYZA UYANOĞLU

FERYAL GÜLMAN, IŞIL IŞILDI

ASLI ŞEN, HER ZAMANKİ GİBİ ZARAFETİNİ KONUŞTURMUŞTU

Düğün sezonu açıldı, şıklık yarışı başladı

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, hafta sonu katıldıkları Zorlu Ailesi'nin düğününde şıklıkta yarıştı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı, bakımlı ve şık...

Oya Eczacıbaşı
İlham olan tarz

Derin Mermerci
Stiliyle göz dolduruyor

Yasemin Özilhan
Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
Şık tasarımlar

Nevbahar Koç
Düğün sezonu açıldı, şıklık yarışı başladı

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, hafta sonu katıldıkları Zorlu Ailesi'nin düğününde şıklıkta yarıştı
Türk Mutfağı dünyaya tanıtılacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının tanıtım programına katıldı.

Tarzıyla ön planda...

Caroline Koç

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.