Genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif'in oğulları Theo'ya hayvanat bahçesini gezdirdi.
04 Eylül 2021 Cumartesi
HAKAN-EVELİZE,THEO KOSİF
THEO KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Kosifler'in hayvanat bahçesi eğlencesi
Genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif'in oğulları Theo'ya hayvanat bahçesini gezdirdi.
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