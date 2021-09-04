Farklı, bakımlı ve şık...

OYA ECZACIBAŞI
Oya Eczacıbaşı
Derin Mermerci
Yasemin Özilhan
Aylin Tahincioğlu
Nevbahar Koç
Caroline Koç
İş insanı Olgun Zorlu ve Berrin Zorlu’nun oğlu Berkun Zorlu, Venezuellalı Ana Mercedes Fernandez ile dünyaevine girdi.
Genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif'in oğulları Theo'ya hayvanat bahçesini gezdirdi.
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