İtalya'da bu yıl 78'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, 'Parallel Mothers' filminin gösterimiyle başladı.
03 Eylül 2021 Cuma
ADRIANA LIMA
PENOLOPE CRUZ
MOLLY SIMS
AGATHA MAKSIMOVA
SHIRIN NESHAT
ELISABETTA PELLINI
LUISA RANIERI
ZOE SALDANA
TERASA SAPONANGELO
ROBERTA MASTROMICHELE, MATT DILLON
VERA ARRIVABENE
ELVIRA JAIN
VIOLA ARRIVABENE
78. Venedik Film Festivali başladı!
İtalya'da bu yıl 78'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, 'Parallel Mothers' filminin gösterimiyle başladı.
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