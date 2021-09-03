Eylül'ü denizde karşıladı!

Portakal Ailesi'nin genç temsilcisi Maya Portakal Bitargil, yaza deniz kenarında veda ederek Eylül ayını karşıladı.

03 Eylül 2021 Cuma

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

GENEL

MAYA PORTAKAL-İBRAHİM BİTARGİL

MAYA PORTAKAL-İBRAHİM BİTARGİL

MAYA PORTAKAL-İBRAHİM BİTARGİL

MAYA PORTAKAL-İBRAHİM BİTARGİL

MAYA PORTAKAL-İBRAHİM BİTARGİL

MAYA PORTAKAL-İBRAHİM BİTARGİL

MAYA PORTAKAL-İBRAHİM BİTARGİL

Eylül'ü denizde karşıladı!

Portakal Ailesi'nin genç temsilcisi Maya Portakal Bitargil, yaza deniz kenarında veda ederek Eylül ayını karşıladı.

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