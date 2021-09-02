Çarmıklılar'ın mutlu günü

Hakan ve Banu Çarmıklı çiftinin, kızları Yasemin Çarmıklı dün gece gerçekleşen törenle Murathan Kurt ile dünyaevine girdi.

02 Eylül 2021 Perşembe

YASEMİN ÇARMIKLI-MURATHAN KURT

YASEMİN ÇARMIKLI-MURATHAN KURT

YASEMİN ÇARMIKLI-MURATHAN KURT

YASEMİN ÇARMIKLI

BANU-HAKAN, YASEMİN, NAZLI ÇARMIKLI

BANU-HAKAN ÇARMIKLI

BANU-HAKAN ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

Çarmıklılar'ın mutlu günü

Hakan ve Banu Çarmıklı çiftinin, kızları Yasemin Çarmıklı dün gece gerçekleşen törenle Murathan Kurt ile dünyaevine girdi.

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Çarmıklılar'ın mutlu günü

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