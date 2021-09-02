Hakan ve Banu Çarmıklı çiftinin, kızları Yasemin Çarmıklı dün gece gerçekleşen törenle Murathan Kurt ile dünyaevine girdi.
02 Eylül 2021 Perşembe
YASEMİN ÇARMIKLI-MURATHAN KURT
YASEMİN ÇARMIKLI-MURATHAN KURT
YASEMİN ÇARMIKLI-MURATHAN KURT
YASEMİN ÇARMIKLI
BANU-HAKAN, YASEMİN, NAZLI ÇARMIKLI
BANU-HAKAN ÇARMIKLI
BANU-HAKAN ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
Çarmıklılar'ın mutlu günü
Hakan ve Banu Çarmıklı çiftinin, kızları Yasemin Çarmıklı dün gece gerçekleşen törenle Murathan Kurt ile dünyaevine girdi.
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