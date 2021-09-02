Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner yeni iş heyecanlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.
02 Eylül 2021 Perşembe
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM BOYNER
CEM BOYNER
CEM BOYNER
CEM BOYNER
Boynerler'in yeni heyecanı...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner yeni iş heyecanlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.
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