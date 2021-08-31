'Olduğun ve olacağın her şeyle gurur duyuyorum'

Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

31 Ağustos 2021 Salı

ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS, RENÇ EMRE UZAN

ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS UZAN

ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS, RENÇ EMRE UZAN

ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS UZAN

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

YASMİN PARİS, RENÇ EMRE UZAN

'Olduğun ve olacağın her şeyle gurur duyuyorum'

Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

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'Olduğun ve olacağın her şeyle gurur duyuyorum'

Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
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