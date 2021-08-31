Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
31 Ağustos 2021 Salı
ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS, RENÇ EMRE UZAN
ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS UZAN
ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS, RENÇ EMRE UZAN
ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS UZAN
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
YASMİN PARİS, RENÇ EMRE UZAN
'Olduğun ve olacağın her şeyle gurur duyuyorum'
Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
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