İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, eşi Emel Ayaydın ile birlikte Marmaris'te hem iş hem tatil yapıyor.
31 Ağustos 2021 Salı
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
Açılış sonrası baş başa tatil
İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, eşi Emel Ayaydın ile birlikte Marmaris'te hem iş hem tatil yapıyor.
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