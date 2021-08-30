Pervin Ersoy, yakın arkadaşını Emel Oysal'ın doğum gününü birlikte çıktıkları İtalya seyahatinde kutladı.
30 Ağustos 2021 Pazartesi
PERVİN ERSOY, EMEL OYSAL
PERVİN ERSOY, EMEL OYSAL
PERVİN ERSOY, EMEL OYSAL
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
İtalya'da doğum günü kutlaması!
Pervin Ersoy, yakın arkadaşını Emel Oysal'ın doğum gününü birlikte çıktıkları İtalya seyahatinde kutladı.
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