İtalya'da doğum günü kutlaması!

Pervin Ersoy, yakın arkadaşını Emel Oysal'ın doğum gününü birlikte çıktıkları İtalya seyahatinde kutladı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi

PERVİN ERSOY, EMEL OYSAL

PERVİN ERSOY, EMEL OYSAL

PERVİN ERSOY, EMEL OYSAL

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

İtalya'da doğum günü kutlaması!

Pervin Ersoy, yakın arkadaşını Emel Oysal'ın doğum gününü birlikte çıktıkları İtalya seyahatinde kutladı.

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İtalya'da doğum günü kutlaması!

Pervin Ersoy, yakın arkadaşını Emel Oysal'ın doğum gününü birlikte çıktıkları İtalya seyahatinde kutladı.

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