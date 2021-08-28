İş insanı Pelin Akın Özalp ile eşi işadamı Cem Baver Özalp oğullarıyla Bodrum'da ilk kez objektiflere yakalandı.
28 Ağustos 2021 Cumartesi
PELİN AKIN-CEM BAVER, KERİM ÖZALP
PELİN AKIN-CEM BAVER, KERİM ÖZALP
PELİN AKIN-CEM BAVER, KERİM ÖZALP
PELİN AKIN-CEM BAVER, KERİM ÖZALP
PELİN AKIN-CEM BAVER, KERİM ÖZALP
Bebekli ilk tatil!
İş insanı Pelin Akın Özalp ile eşi işadamı Cem Baver Özalp oğullarıyla Bodrum'da ilk kez objektiflere yakalandı.
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