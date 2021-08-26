Erbil'den “İstanbul’dan Bodrum’a” sergisi

Manavgat'ın yaralarını sardılar!

Neşe Gönül, Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan ve Monik İpekel gönüllü olarak AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ile bir araya gelerek Manavgat'taki çalışmalara katıldı.