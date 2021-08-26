Sanatçı Devrim Erbil, Touch Sanat Galerisi Hebil'de 'İstanbul'dan Bodrum'a sergisiyle sanatseverleri ağırladı.
26 Ağustos 2021 Perşembe
MURAT PİLEVNELİ
DEVRİM ERBİL
BELKIS AKSOY
NURİ, ELA DEVELİ
ZAFER KOZANOĞLU
SELDA ALBAYRAM, DEVRİM ERBİL, HANİFE AKDAĞ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Erbil'den “İstanbul’dan Bodrum’a” sergisi
Sanatçı Devrim Erbil, Touch Sanat Galerisi Hebil'de 'İstanbul'dan Bodrum'a sergisiyle sanatseverleri ağırladı.
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