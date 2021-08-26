Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
26 Ağustos 2021 Perşembe
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
Ege'de keyifli tatil...
Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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