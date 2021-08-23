Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde yakın dostlarını ağırladı.
23 Ağustos 2021 Pazartesi
RAHMİ KOÇ, ÖMER DİNÇKÖK, AYŞEGÜL DİNÇKÖK, ZEYNEP-METİN FADILLIOĞLU, TAHİRE DEMİRCAN
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç, misafirlerini ağırladı!
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde yakın dostlarını ağırladı.
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