Koç, misafirlerini ağırladı!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde yakın dostlarını ağırladı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi

RAHMİ KOÇ, ÖMER DİNÇKÖK, AYŞEGÜL DİNÇKÖK, ZEYNEP-METİN FADILLIOĞLU, TAHİRE DEMİRCAN

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Koç, misafirlerini ağırladı!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde yakın dostlarını ağırladı.

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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde yakın dostlarını ağırladı.
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