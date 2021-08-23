İş insanı Buğra Toplusoy kızı Talia ile birlikte çekilmiş eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
23 Ağustos 2021 Pazartesi
BUĞRA,TALİA TOPLUSOY
TALİA, CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA,TALİA TOPLUSOY
TALİA, CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ-BUĞRA TOPLUSOY
"Hayat gülerken daha güzel"
İş insanı Buğra Toplusoy kızı Talia ile birlikte çekilmiş eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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