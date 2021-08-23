İşadamı Aytek Şavkan'ın eşi Gözde Şavkan, çocukları ile birlikte Cennet Koyu'nda demirli teknelerinde tatil yapıyor.
23 Ağustos 2021 Pazartesi
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
GÖZDE ŞAVKAN
Cennet Koyu'nda eğlence...
İşadamı Aytek Şavkan'ın eşi Gözde Şavkan, çocukları ile birlikte Cennet Koyu'nda demirli teknelerinde tatil yapıyor.
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