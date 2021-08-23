Cennet Koyu'nda eğlence...

İşadamı Aytek Şavkan'ın eşi Gözde Şavkan, çocukları ile birlikte Cennet Koyu'nda demirli teknelerinde tatil yapıyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

GÖZDE ŞAVKAN

Cennet Koyu'nda eğlence...

İşadamı Aytek Şavkan'ın eşi Gözde Şavkan, çocukları ile birlikte Cennet Koyu'nda demirli teknelerinde tatil yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve uyum

Begüm Şen
Stiliyle ilham oluyor

Alara Koçibey
Farklı, bakımlı ve şık...

Elif Dürüst
Şıklığıyla göz dolduruyor

Ümit Boyner
Bodrum akşamları...

İş insanı Leyla Alaton ile Ruken Mızraklı, yaz sezonunun sonlarında Bodrum'da akşam yemeğinde bir araya geldi
Toplusoy'un Bodrum günlüğü...

Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy ve eşi Suzan Toplusoy, Bodrum tatilinden yeni kareler paylaştı.
Mermerci, yeniden köpek sahiplenecek

Sosyetik güzel Derin Mermerci yeni bir köpek sahipleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Başarım Sensin Derneği'nden anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, Muğla yangınlarında, evleri veya işyerleri zarar görmüş; anne veya babasını kaybetmiş üniversite öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlamak amacıyla Yalıkavak'da cemiyetin ünlü isimlerinin katıldığı bir fotoğraf sergisi düzenledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.