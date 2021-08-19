Başarılı İş Kadınları Platformu Bodrum'da alışveriş şenliği düzenledi.
19 Ağustos 2021 Perşembe
PERVİN ERSOY, ERKAN ÜNAL, BİLGE KURU
BİLGE KURU
NURAY FENERCİOĞLU
BARIŞ ÖZGENAL, BİLGE KURU, ERKAN ÜNAL
ÖZNUR-BERZAN TOPRAK
SADİFE AKDOLU, MELTEM GÖKHAN
YASEMİN GÜLTEKİN, MELTEM ÇEBİ
MELDA AKSU
MENŞURE ÖZBEK
BİKAP'tan alışveriş festivali...
Başarılı İş Kadınları Platformu Bodrum'da alışveriş şenliği düzenledi.
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