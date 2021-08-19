Bodrum'un en özel lokasyonu Demirbükü'nde konumlanan Nef Reserve Gölköy, 'Greek Night' özel buluşmasına ev sahipliği yaptı.
19 Ağustos 2021 Perşembe
SUZAN-TURGUT TOPLUSOY
ÖZLEM-MURAT GÜSAR
ENİS-NERGİS PEKUYSAL
ÖZLEM AVCIOĞLU
SİTARE KALYONCUOĞLU
ŞEBNEM-ERKİN ERSOY
PINAR-AHMET ÇEPNİ, BERNA ERESİN
Bodrum'da Yunan Gecesi...
Bodrum'un en özel lokasyonu Demirbükü'nde konumlanan Nef Reserve Gölköy, 'Greek Night' özel buluşmasına ev sahipliği yaptı.
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