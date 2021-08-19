Mermerci'nin deniz keyfi

Tatiline tek başına Bodrum'da start veren Ender Mermerci denize girerken objektiflere yakalandı.

19 Ağustos 2021 Perşembe

ENDER MERMERCİ

ENDER MERMERCİ

ENDER MERMERCİ

ENDER MERMERCİ

ENDER MERMERCİ

ENDER MERMERCİ

ENDER MERMERCİ

ENDER MERMERCİ

ENDER MERMERCİ

Mermerci'nin deniz keyfi

Tatiline tek başına Bodrum'da start veren Ender Mermerci denize girerken objektiflere yakalandı.

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Mermerci'nin deniz keyfi

Tatiline tek başına Bodrum'da start veren Ender Mermerci denize girerken objektiflere yakalandı.

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