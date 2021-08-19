Tatiline tek başına Bodrum'da start veren Ender Mermerci denize girerken objektiflere yakalandı.
19 Ağustos 2021 Perşembe
ENDER MERMERCİ
ENDER MERMERCİ
ENDER MERMERCİ
ENDER MERMERCİ
ENDER MERMERCİ
ENDER MERMERCİ
ENDER MERMERCİ
ENDER MERMERCİ
ENDER MERMERCİ
Mermerci'nin deniz keyfi
Tatiline tek başına Bodrum'da start veren Ender Mermerci denize girerken objektiflere yakalandı.
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