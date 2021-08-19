DİLARA ÖZTEMİR İLE EMRE ECZACIBAŞI, DÜĞÜNLERİ İÇİN GÜN SAYIYOR
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI ÇİFTİNİN OĞULLARI EMRE ECZACIBAŞI, ECZACIBAŞI YAPI ÜRÜNLERİ GRUBU'NUN GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPIYOR
EMRE ECZACIBAŞI
EMRE ECZACIBAŞI
EMRE ECZACIBAŞI
EMRE ECZACIBAŞI
Ertelenen düğün 9 Eylül'de...
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı ile eşi Dilara Eczacıbaşı, pandemi sebebiyle erteledikleri düğün tarihini 9 Eylül olarak belirledi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.