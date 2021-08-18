İş insanı Fehmi Zorlu dün Bebek'teydi. Motosikletiyle tura çıkan Zorlu, caddedeki işlerini hallederek evinin yolunu tuttu.
18 Ağustos 2021 Çarşamba
FEHMİ ZORLU
FEHMİ ZORLU
FEHMİ ZORLU
FEHMİ ZORLU
FEHMİ ZORLU
FEHMİ ZORLU
Bebek'te tur attı
İş insanı Fehmi Zorlu dün Bebek'teydi. Motosikletiyle tura çıkan Zorlu, caddedeki işlerini hallederek evinin yolunu tuttu.
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