Melis Çiftçi, Bodrum'da kızı ve dostlarıyla birlikte çıktığı tekne tatiline devam ediyor.
17 Ağustos 2021 Salı
MELİS ÇİFTÇİ
MELİS ÇİFTÇİ
MELİS ÇİFTÇİ
MELİS ÇİFTÇİ
MELİS ÇİFTÇİ
Bodrum'da rüya tatil
Melis Çiftçi, Bodrum'da kızı ve dostlarıyla birlikte çıktığı tekne tatiline devam ediyor.
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