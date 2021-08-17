Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Bodrum'da dostlarıyla bir araya geldi.
17 Ağustos 2021 Salı
HAMDİ AKIN, EROL - TİLDA TEZMAN, ZEYNEP KEYMAN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
Akın'ın tekne keyfi!
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Bodrum'da dostlarıyla bir araya geldi.
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