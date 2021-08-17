Mutlu yıllar Alara...

Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan, kızları Alara'nın yeni yaşını ailece bir araya gelerek evlerinde kutladı.

17 Ağustos 2021 Salı

NELİŞAH ALKOÇLAR, ALARA DÜZYATAN

NELİŞAH ALKOÇLAR, ALARA DÜZYATAN

EMİR ARAS DÜZYATAN

GENEL

NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN, EMİR ARAS, ALARA DÜZYATAN

Mutlu yıllar Alara...

Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan, kızları Alara'nın yeni yaşını ailece bir araya gelerek evlerinde kutladı.

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