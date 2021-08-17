Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan, kızları Alara'nın yeni yaşını ailece bir araya gelerek evlerinde kutladı.
17 Ağustos 2021 Salı
NELİŞAH ALKOÇLAR, ALARA DÜZYATAN
NELİŞAH ALKOÇLAR, ALARA DÜZYATAN
EMİR ARAS DÜZYATAN
GENEL
NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN, EMİR ARAS, ALARA DÜZYATAN
Mutlu yıllar Alara...
Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan, kızları Alara'nın yeni yaşını ailece bir araya gelerek evlerinde kutladı.
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