İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak voleybolcu Ebrar Karakurt'un yanında olduğunu belirtti.
17 Ağustos 2021 Salı
OYA ECZACIBAŞI
GENEL
EBRAR KARAKURT
EBRAR KARAKURT
EBRAR KARAKURT
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı'ndan Karakurt'a destek!
İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak voleybolcu Ebrar Karakurt'un yanında olduğunu belirtti.
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