İş insanı Okan Özkaynak ve eşi Selin Habbab Özkaynak, Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdılar.
16 Ağustos 2021 Pazartesi
OKAN-SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
OKAN-SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
OKAN-SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
OKAN-SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
Ailece tekne tatili
İş insanı Okan Özkaynak ve eşi Selin Habbab Özkaynak, Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdılar.
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