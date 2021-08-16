Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı İtalya tatilden sonra rotasını çevirdiği Yunanistan'da tatiline devam ediyor.
16 Ağustos 2021 Pazartesi
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Yunanistan'da tatile devam...
Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı İtalya tatilden sonra rotasını çevirdiği Yunanistan'da tatiline devam ediyor.
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